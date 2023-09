XV de France: retouver de l'élan face aux Namibiens

Après la prestation insipide contre l'Uruguay, le XV de France, avec le renfort de ses titulaires habituels, doit afficher un visage beaucoup plus conquérant devant la très modeste Namibie, jeudi à Marseille, et ainsi retrouver l'impulsion prise en ouverture du Mondial-2023 devant les All Blacks.

Avec une formation bis, les hommes de Fabien Galthié s'en étaient sortis péniblement face à des Uruguayens (27-12) certes valeureux, mais pas rompus aux joutes du très haut niveau. De quoi susciter des interrogations sur la profondeur de banc des Bleus en quête d'un premier titre mondial après trois échecs en finale (1987, 1999, 2011).