XV de France: six novices pour le Tournoi, Alldritt capitaine

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a convoqué mercredi six novices dans le groupe de 34 joueurs amenés à préparer le premier match du Tournoi des six nations contre l'Irlande, le vendredi 2 février à Marseille.

Le deuxième ligne de Toulouse Emmanuel Meafou, très attendu, sera accompagné des avants toulonnais Matthias Halagahu et Esteban Abadie, du jeune centre de Bordeaux-Bègles Nicolas Depoortère et de la charnière du Racing 92, composée du demi de mêlée Nolann Le Garrec et de l'ouvreur Antoine Gibert.