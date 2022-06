XV de France: TF1 diffusera la tournée des Bleus aux Japon

Les Joueurs du XV de France vainqueurs du grand chelem des Six Nations, le 19 mars 2022 à Saint-Denis FRANCK FIFE

TF1 a annoncé jeudi qu'il diffuserait les deux matches de l'équipe de France de rugby prévus au Japon les 2 et 9 juillet prochains, confirmant une information du journal Midi Olympique.

"On vient d'acquérir les droits" de diffusion des deux test-matches programmés contre la sélection nippone, a annoncé devant la presse le directeur des antennes de TF1, Xavier Gandon, lors de la présentation de la saison 2022-2023 du groupe privé.

Les téléspectateurs retrouveront donc le XV de France en clair, pour la première fois depuis son Grand Chelem au Tournoi des six nations, face aux Cherry Blossoms le 2 juillet à 07h30 heure française, et le 9 à 08h00.

Une sorte de mise en jambes pour TF1, un peu plus d'un an avant le Mondial 2023 organisé en France, qui sera retransmis sur ses antennes, comme la Coupe du monde de rugby féminin en Nouvelle-Zélande, du 8 octobre au 12 novembre 2022.

Canal+ retransmet d'habitude les tournées estivales des Bleus, en vertu d'un accord avec la Sanzaar, l'instance regroupant la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Australie, et l'Argentine, dont ne fait pas partie le Japon.

Pour leur excursion au pays du Soleil-Levant, le sélectionneur Fabien Galthié a rappelé Charles Ollivon, désigné capitaine après plus d'un an d'absence en sélection, et convoqué 17 néophytes parmi son groupe 42 joueurs.