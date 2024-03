XV de France: trois novices et une charnière inédite à Cardiff

Du changement face aux Gallois. Le XV de France va s'appuyer sur trois nouveaux venus titulaires dimanche à Cardiff lors du Tournoi des six nations: le deuxième ligne Emmanuel Meafou, le centre Nicolas Depoortère et l'arrière Léo Barré, ainsi que sur une charnière inédite Nolann Le Garrec-Thomas Ramos.

Avant le nul à Villeneuve-d'Ascq contre l'Italie qui a failli l'emporter, les Bleus s'étaient imposés in extremis en Ecosse (20-16), sans convaincre, et avaient sombré devant l'Irlande (38-17), à Marseille en ouverture du Tournoi.

"Maxime (Lucu) a pâti de la prestation collective mais on est enchanté de l'avoir pour gérer la fin de match, c'est un luxe", a complété l'entraîneur de l'attaque Patrick Arlettaz.

Le Garrec sera associé dans la charnière à l'habituel arrière et buteur Thomas Ramos, qui laisse donc son maillot N.15 au joueur du Stade français Léo Barré, un jeune (21 ans) "polyvalent" avec "ses qualités de vitesse" et "ses qualités aériennes".

"Thomas Ramos connaît bien notre système, l'organisation. Il a une grande maturité, une grande maîtrise. C'est un leader... On l'a fait remonter d'un cran pour le mettre au milieu du jeu et peser avec sa science du jeu et sa détermination au plus proche du ballon", a expliqué Galthié.

Autre "petit" nouveau: le colossal deuxième ligne de Toulouse Emmanuel Meafou (25 ans, 2,03 m, 145 kg), naturalisé en fin d'année et enfin rétabli d'une entorse à un genou, qui fera la paire dans la "cage" avec son partenaire toulousain Thibaud Flament (26 ans, 24 sél.), également de retour de blessure.

- Le retour du "soldat" Marchand -

Le grand espoir de Bordeaux-Bègles Nicolas Depoortère (21 ans), champion du monde U20 et étincelant depuis le début de la saison, est associé au centre à Gaël Fickou et remplace ainsi Jonathan Danty, qui a reçu un carton rouge contre l'Italie.

A noter également le retour du talonneur toulousain Julien Marchand, qui redevient titulaire et déloge du XV de départ son partenaire de club Peato Mauvaka. Ce "sacré soldat", selon Galthié, n'avait plus été titulaire en Bleu depuis sa blessure lors du match d'ouverture de la Coupe du monde face à la Nouvelle-Zélande (27-13).

En grande difficulté depuis le début du Tournoi, les hommes de Galthié auront à coeur de relever la tête à Cardiff, où ils restent sur deux succès (27-23 en 2020 et 13-9 en 2022), face à un XV du Poireau, lui aussi rajeuni.