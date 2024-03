XV de France: un Crunch gagné et tout est pardonné

Une victoire et le début de Tournoi des six nations poussif sera oublié, une défaite et le bilan virera au négatif: le Crunch samedi à Lyon contre l'éternel rival anglais, retrouvé, marque un point de bascule pour le XV de France.

Sauf énorme surprise à Dublin, où elle n'a plus perdu depuis plus de trois ans, l'Irlande aura déjà été sacrée, pour la deuxième année consécutive, et les coéquipiers de Grégory Alldritt n'auront plus que la deuxième place à espérer.

Ce serait un moindre mal tant ils sont péniblement entrés dans le Tournoi, entre leur lourd revers inaugural face au XV du Trèfle (38-17) à Marseille, leur succès heureux en Ecosse (20-16) et leur piteux match nul devant l'Italie (13-13) à Lille.

La victoire décrochée le week-end dernier au pays de Galles (45-24) avec un effectif rajeuni et un allant offensif retrouvé a éteint le début d'incendie, mais les braises sont encore chaudes et un nouveau faux pas à domicile pourrait le faire repartir.