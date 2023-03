XV de France: "Une journée parfaite", savoure Galthié

R: "C'est difficile à chaud. C'est notre trente-quatrième match et on voulait sortir un tel match. On l'avait décidé. Il nous fallait sortir un tel match, on avait envie de le faire. Les choix tactiques, les options... c'est un grand plaisir quand ça fonctionne et qu'on arrive à prendre le match, à les mettre en grande difficulté. On a fait des choses parfois très simples mais qui ont changé et posé beaucoup de questions d'un côté et donné beaucoup de confiance de l'autre. La pluie aurait pu nous perturber mais, là aussi, on a réussi à s'adapter. Parfois, on s'est fait remonter. Je me souviens des All Blacks qui menaient largement ici et qui se sont fait remonter pour finir à 25-25... Ça nous guettait, on en a parlé et on a réussi à reprendre le contrôle du match. C'est une journée parfaite à Twickenham, c'est rare."

Q: A six mois de la Coupe du monde, aviez-vous besoin d'un tel match?