XV de France: une victoire en trompe-l'oeil

La victoire arrachée en Ecosse par le XV de France (20-16), samedi dans le Tournoi des six nations, a relancé les hommes de Fabien Galthié mais tout n'est pas rose pour les Bleus, avec notamment une charnière en difficulté et des touches perfectibles.

Quasiment quatre mois après la déception du Mondial-2023 et une semaine après la déroute devant l'Irlande (38-17) à Marseille, les Bleus, portés par une défense héroïque et un brin de chance, ont retrouvé des couleurs. "C'est sans doute l'une de mes plus belles victoires en équipe de France", a admis le capitaine Grégory Alldritt.

La dernière victoire française remontait au 6 octobre face à l'Italie (60-7), lors de la phase de poules de la Coupe du monde. Avant de retrouver la Nazionale, le 25 février, les hommes de Fabien Galthié ont soulagé leurs supporters, à défaut de les avoir complètement rassurés. Un succès en forme de hold-up à la faveur d'un essai refusé au XV du Chardon à la toute dernière minute.

. Le retour des patrons?