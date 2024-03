XV de France: "On veut jouer mieux" contre le pays de Galles, promet Shaun Edwards

R: "Je pense que c'est surtout le premier match qui a vraiment été compliqué. Depuis que je suis arrivé, c'est la première fois où on n'a pas montré notre vrai visage. Contre l'Italie, on fait match nul mais les gens oublient que, quand on gagne quatorze matches d'affilée (entre novembre 2021 et février 2023, NDLR), on ne bat l'Italie que de peu (5 points, NDLR). A l'époque, on avait nos meilleurs joueurs et on était intouchables ! Tout le monde était en forme, on a battu l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande... et contre l'Italie (29-24, NDLR), ça se joue à rien, sur un maul où Romain Taofifenua et les avants interviennent. L'Italie nous a posé des problèmes."

Q: Mais, en termes de résultats, comprenez-vous la déception ?

R: "Aller en Ecosse et gagner contre une des cinq meilleures équipes mondiales, ce n'est pas rien ! C'était évidemment une énorme déception de perdre contre l'Irlande. Ce nul face à l'Italie était décevant aussi mais je crois qu'on s'est éloignés, en première période, de ce qu'on sait faire, prendre des points. On a eu des opportunités de prendre trois points mais on s'est montrés trop gourmands..."