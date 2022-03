XV de France: Willemse ménagé avant l'Angleterre

Le 2e ligne du XV de France Paul Willemse capte un ballon en touche face au pays de Galles, lors du Tournoi des Six nations, le 11 mars 2022 au Principality Stadium à CardiffGeoff Caddick

Le deuxième ligne du XV de France Paul Willemse a été ménagé lors de l'entraînement de mardi, à cinq jours d'affronter l'Angleterre, lors de la 5e et dernière journée du Tournoi des six nations 2022.

Le joueur de Montpellier (29 ans, 22 sélections), titulaire indiscutable chez les Bleus et qui a joué l'ensemble de la rencontre vendredi dernier contre le pays de Galles, était présent à la séance de musculation du matin et sa participation au Crunch n'est pas remise en cause.

"Paul, c'est un joueur qui nous a fait un match monstrueux contre le pays de Galles. Il a fini sur les rotules, il a fait un effort exceptionnel. Aujourd'hui, il a bien mérité un peu de repos", a précisé l'entraîneur de la touche des Bleus Karim Ghezal.

C'est le joueur lyonnais Romain Taofifenua, revenu d'isolement Covid, qui portait la chasuble de titulaire lors de la séance du jour.

Le XV de France, dernière équipe invaincue dans le Tournoi, peut espérer remporter son premier Grand Chelem depuis 2010. Pour ça, il faudra battre l'Angleterre, samedi (21h00), au stade de France.