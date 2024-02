XV de France: Woki en 2e ligne, Bielle-Biarrey à l'aile, pressentis contre l'Ecosse

Pour cette rencontre de tous les dangers, Woki (25 ans, 28 sélections) viendrait remplacer le deuxième ligne montpelliérain Paul Willemse, exclu au bout de 32 minutes à Marseille après deux plaquages non maîtrisés et suspendu quatre semaines.

Les retours de Cameron Woki en deuxième ligne et de Louis Bielle-Biarrey à l'aile devraient être les seuls changements au sein du XV de France qui affronte l'Ecosse, samedi, dans le Tournoi des six nations, une semaine après la déroute devant l'Irlande (38-17).

Bielle-Biarrey (20 ans, 8 sél.), lui, retrouverait sa place de titulaire sur l'aile gauche après l'avoir abandonnée le temps d'un match, à l'habituel centre Yoram Moefana (23 ans, 24 sél.).

Pour le reste, treize des quinze naufragés face au XV du Trèfle semblent donc devoir conserver leur place, selon les enseignements des entraînements de la semaine. "Ne vous attendez pas à énormément de changements", avait d'ailleurs prévenu dans la semaine William Servat, entraîneur de la conquête et des taches spécifiques.

La charnière 100% made in Bordeaux-Bègles, formée par Maxime Lucu (31 ans, 20 sél.) à la mêlée et Matthieu Jalibert (25 ans, 31 sél.) à l'ouverture, pourrait donc être reconduite. Tout comme le duo du centre Gaël Fickou (29 ans, 86 sél.) et Jonathan Danty (31 ans, 27 sél.).