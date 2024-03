Yanla Ndijp-Nyemeck chute en séries du 60m haies

Yanla Ndjip-Nyemeck a chuté dans la 3e série du 60m haies des championnats du monde d'athlétisme en salle de Glasgow, dimanche matin en Ecosse. L'Anderlechtoise de 21 ans, qui étudie à UCLA, disputait ses premiers grands championnats chez les seniors. Elle a violemment heurté la première haie après son 8e appui et s'est retrouvée au sol.

Les trois premières des six séries et les six meilleurs chronos rejoignaient les demi-finales à 20h40. La finale se courra à 22h00.

Le meilleur chrono de sa course a été réalisé en 7.93 secondes par la Bahaméenne Devynne Charlton, la détentrice du record du monde en 7.67.