Yanla Ndjip-Nyemeck et son baptême du feu : "Très heureuse de cette opportunité"

Ndjip-Nyemeck est née à Anderlecht, a déménagé en France à l'âge de 12 ans et vit aux États-Unis depuis 2019. Elle y combine des études de sociologie à UCLA, l'université de Californie, avec un programme d'athlétisme de haut niveau. À terme, elle espère entamer une formation de médecin.

Ces championnats du monde en salle en Écosse, après les championnats d'Europe espoirs en Finlande l'an dernier, sont une nouvelle étape dans le processus d'apprentissage de la jeune athlète. "Je suis très heureuse d'avoir cette opportunité et j'espère acquérir un maximum d'expérience. Mais je veux aussi me montrer et obtenir un résultat", a-t-elle déclaré vendredi lors d'un entretien avec la presse à l'hôtel des athlètes belges à Glasgow.