Yellow Tigers - Frauke Dirickx honorée par la fédération européenne de volley

(Belga) Frauke Dirickx a été honorée par la fédération européenne de volley pour l'ensemble de sa carrière, a annoncé la CEV samedi lui décernant un CEV Lifetime Achievement Award.

En équipe nationale depuis 2000, Frauke Dirickx compte plus de 200 sélections avec les Yellow Tigers qu'elle aura notamment mené sur la troisième marche du podium de l'Euro 2013. Saluée par la CEV "pour son rôle de modèle pour les générations suivantes chez les Yellow Tigers", la passeuse de l'équipe nationale, 42 ans, fut aussi finaliste de la Ligue des Champions avec Fenerbahce en 2010 et remporta une victoire en Top Teams Cup avec Murcie en 2007. Après avoir joué pour Tongres et Herentals, elle a joué à l'étranger de 2000 à 2016, année de sa retraite sportive sous le maillot du club turc de Bursa BBSK. Elle a remporté la Supercoupe d'Italie (2001 et 2014), de Turquie (2009) et de Pologne (2012). Elle a aussi été championne de Turquie (Fenerbahce, 2010), de Roumanie (Gelati, 2009) et d'Espagne (Murcie, 2007). (Belga)