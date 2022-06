Yellow Tigers - La Belgique prend un set à la Turquie mais s'incline

(Belga) La Belgique, 13e nation mondiale, s'est inclinée 3-1 (15-25, 25-21, 25-21, 25-15) contre la Turquie (FIVB 4) pour son dernier match de la première semaine de compétition de la Ligue des Nations féminine de volley dimanche à Ankara en Turquie.

Les Yellow Tigers avaient entamé leur tournoi par deux défaites 3-1 contre la Serbie, 5e nation mondiale et l'Italie, 7e nation mondiale, avant d'arracher leur premier succès 3-2 samedi contre la Thaïlande (FIVB 15). La deuxième semaine de cette quatrième édition de la Ligue des Nations est prévue du 15 au 19 juin à Quezon City, aux Philippines, avec la Chine, le Canada, la Pologne et la Bulgarie comme adversaires des Belges. La 3e semaine est programmée du 30 juin au 3 juillet à Calgary, au Canada, contre les États-Unis, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Japon. Au classement, la Belgique reste 12e sur 16 avec 2 points. Les huit premiers seront qualifiés pour la phase finale, prévue à Ankara du 13 au 17 juillet. (Belga)