Yente Van Doren 5e et meilleur Belge après le 1er tour à Donaueschingen

L'Anversois de 27 ans, qui détient la 3e place au classement du Pro Golf Tour, a rentré six birdies contre deux bogeys. Il compte un coup de retard sur le quatuor composé du Français Clément Charmasson, du Néerlandais Michael Wedema et des Suisses Cédric Gugler et Robert Foley qui partagent la première place.

Lars Buijs et Maxime Palenik se situent à la 11e place avec un score de 68.