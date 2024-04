Yente Van Doren et James Meyer de Beco partagent la 4e place à l'Haugschlag Open

James Meyer de Beco et Yente Van Doren se partagent la quatrième place à l'issue du deuxième tour du Haugschlag NÖ Open, tournoi du Pro Golf Tour doté de 30.000 euros, jeudi, à Haugschlag, en Autriche.

Van Doren a bouclé le parcours en 67 coups, pour la deuxième journée de suite, après cinq birdies et un bogey. L'Anversois gagne sept places. Meyer de Beco a rendu une carte de 68 après cinq birdies et deux bogeys. Il grimpe d'un rang.

A un tour de la fin, le duo compte un coup de plus que le trio formé par l'Allemand Michael Hirmer et les Français Jean Bekirian et Claude Chuchward.