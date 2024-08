Yente Van Doren, Kristof Ulenaers et Maxime Palenik joueront le dernier tour du Staan Open

Yente Van Doren, Maxime Palenik et Kristof Ulenaers ont réussi à se hisser en ordre utile afin de disputer le dernier tour du Staan Open, l'épreuve du Pro Golf Tour dotée de 30.000 euros vendredi à Westwoud, aux Pays-Bas.

Van Doren, qui est 4e du classement du Pro Golf Tour et tout proche d'obtenir une carte pour le Challenge Tour, est le meilleur Belge au classement avec son total 137 (5 sous le par), et la 20e place. Maxime Palenik et Kristof Ulenaers se partagent la 32e place avec 139 coups.

Les autres Belges n'ont pas réussi à se qualifier. Lars Buijs a terminé à la 50e place. James Meyer de Beco, leader du Pro Golf Tour, a terminé 67e. Jean de Wouters a terminé 96e, Arnaud Galand 133e. Tanguy Marionex a été disqualifié pour une raison encore inconnue.

Le Néerlandais Koen Kouwenaar est en tête avec un score de 131.