Yente Van Doren passe le cut de justesse au German Challenge

Yente Van Doren s'est qualifié de justesse pour la phase finale du German Challenge, un tournoi de golf comptant pour le Challenge Tour, doté de 250.000 euros et ayant lieu à Neuburg, en Allemagne.

Avec un tour en 72 coups, le par, l'Anversois de 26 ans a réalisé un score total de 146 coups, qui lui vaut une 61e place et est suffisant - de justesse - pour passer le cut. Van Doren a débuté son tour avec un bogey, mais s'est rattrapé avec quatre birdies sur les six trous suivants. Après un nouveau bogey et un birdie, Van Doren a frôlé l'élimination avec un triple bogey sur le dernier trou.

L'Anglais Sam Hutsby est en tête du classement avec 137 coups.