Yente Van Doren seul leader après le deuxième tour en Autriche

Van Doren a réalisé un deuxième tour en 65 coups, cinq sous le par, avec sept birdies et deux bogeys pour prendre seul la tête du classement avec 128 coups. Il compte trois coups d'avance sur le Néerlandais Mike Toorop et quatre sur un groupe de quatre golfeurs dont James Meyer de Beco, qui a inscrit deux birdies et un bogey sur sa carte pour 69 coups.

Jean De Wouters se classe 7e à cinq coups de Van Doren tandis que Kristof Ulenaers a aussi passé le cut à 31e place. Le tournoi s'est par contre terminé pour Lars Buijs, Tanguy Marionex et Maxime Palenik