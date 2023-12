Young Red Panthers et Lions sur la brèche mercredi

Young Red Panthers et Young Red Lions, les deux équipes nationales de hockey de -21 ans, abordent mercredi un important rendez-vous de leur Coupe du monde juniors respectives. A Santiago du Chili, les protégées de Darran Bisley tenteront d'atteindre le dernier carré de leur Mondial en affrontant le Japon en quart de finale. Dans leur 1er match de la poule D, les joueurs de Max Bergez ouvrent eux quelques heures plus tôt leur tournoi face à la Nouvelle-Zélande, à Kuala Lumpur, en Malaisie.

Les jeunes Panthers, 11es mondiales et 1res du groupe C, seront opposées aux Japonaises, classées 2e du groupe D. Les Asiatiques (FIH-15) se sont qualifiées in-extremis pour les quarts en battant dans leur dernier match de poule l'Angleterre (4-1). "C'est une équipe avec pas mal de qualités bien sûr, sinon elle ne serait pas arrivée là", prévient Gilles Verdussen, le T2 de l'équipe belge. "Comme l'Inde (que les Belges ont battu 3-2 samedi dans leur dernier match de poule) le Japon pratique un hockey vif et rapide, même s'il est quelque peu différent, mais nous nous concentrons surtout sur notre jeu". Le match, initialement programmé à 20h30 locale, a été avancé à 18h15 (22h15 belges). En cas de victoire, la Belgique décrocherait le premier top 4 de l'histoire des U21 dames. Elle rencontrerait vendredi en demi-finales le vainqueur du quart entre l'Argentine et l'Australie.

En Malaisie, les Young Red Lions, 6e des derniers Mondiaux juniors de 2021 en Inde, tenteront eux aussi d'atteindre dans un premier temps les quarts de finale, réservés au deux meilleurs des quatre groupes de quatre. Versés dans une poule D très relevée, les Belges entameront leur tournoi mercredi (4h00 belge) face à la Nouvelle-Zélande (FIH-13), avant de défier jeudi les Pays-Bas (FIH-4) et clôturer le 1er tour samedi face au Pakistan (FIH-12).