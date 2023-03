Barry Baltus 12e du Grand Prix d'ouverture au Portugal en Moto2

Le Namurois Barry Baltus (Kalex Fieten Olie Racing GP) a terminé 12e dimanche du Grand Prix du Portugal en Moto2, dimanche au Portugal, première course du championnat du monde de vitesse pure 2023.

Barry Baltus, 18 ans, a entamé ce week-end sa troisième campagne dans le championnat du monde Moto2. Parti en 15e position après une chute en qualifications samedi, le pilote belge a gagné quatre positions au début du deuxième tour, profitant notamment de la chute du Néerlandais Bo Bendsneyder.

Sur un rythme intéressant en première moitié de course (22 tours), Baltus a longtemps tenu en 10e position avant de lâcher prise dans les derniers tours et finir à la 12e place finale et entame donc la saison avec 4 points. Il en avait marqué 30 en 2022, terminant à la 21e place du classement général.