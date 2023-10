Barry Baltus 18e du Grand Prix de Thaïlande

En difficulté pour trouver le rythme tout au long du week-end, Barry Baltus (Kalex Fieten Olie Racing GP) n'a pas su faire de miracles. Parti depuis la 22e place, il a gagné deux rangs en début de course avant de profiter de quelques chutes pour encore progresser dans la hiérarchie. Installé dans un groupe où il pouvait lutter pour la 15e place, et donc rentrer dans les points, il a un temps occupé cette position avant de rétrograder dans les derniers tours et terminer 18e.

Parti en pole, l'Espagnol Fermin Aldeguer (Boscoscuro Beta Tools SpeedUp) a remporté sa deuxième course de la saison devant son compatriote et leader du championnat Pedro Acosta (Kalex Red Bull KTM Ajo) et Somkiat Chantra (Kalex Honda Team Asia), devenu le premier pilote thaïlandais à monter sur le podium dans son Grand Prix national.