Barry Baltus 18e du Grand Prix Moto2 du Qatar

Parti depuis la 16e place sur la grille, Barry Baltus n'a jamais vraiment su se mettre en position de rentrer dans les points tout au long des 18 tours de la course. Oscillant entre la 17e et la 18e place, il a franchi la ligne d'arrivée en 18e position et n'a donc pas terminé dans les points pour la quatrième fois lors des cinq dernières épreuves.

Malgré un mauvais départ, l'Espagnol Fermin Aldeguer (Boscoscuro Speed Up Racing) est remonté de la 9e à la 1e place pour remporter sa troisième course d'affilée. Il a dévancé ses compatriotes Manuel Gonzalez (Kalex Yamaha VR46) et Aron Canet (Kalex Pons Wegow Los40), Gonzalez ayant passé Canet juste avant la ligne d'arrivée. Assuré du titre, l'Espagnol Pedro Acosta (Kalex Red Bull KTM Ajo) a fini 8e.