Benjamin Lessennes rate le titre de peu en GT4 FFSA

Associé au Néerlandais Riccardo Van der Ende sur la BMW M4 GT4 N°17 de l'écurie française Espace Bienvenue, le Namurois a dû se contenter de la cinquième puis de la quatrième place dans leur catégorie. Pendant ce temps, les Français Enzo Joulié et Etienne Chéli (Toyota Supra) réalisaient le week-end parfait en gagnant les deux courses et être déclarés champions Silver Cup de justesse. Lessennes et Van der Ende finissent néanmoins à la deuxième place du championnat.

L'autre pilote belge présent dans le Var, Stéphane Lémeret, a de nouveau connu un week-end difficile au volant de l'Alpine A110 GT4 N°11 de l'écurie CMR. Contraint à l'abandon en course 1, il terminait sixième de la catégorie Silver Cup en course 2 après que son équipier Corentin Tierce ait été envoyé en tête-à-queue par un autre concurrent.