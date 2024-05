Benjamin Paque s'impose dans la course 1 mais abandonne dans la course 2 à Spa

Roulant sous les couleurs de D'Ieteren Luxury Performance cette année, Benjamin Paque a remporté la course 1 disputée vendredi après-midi après s'être élancé de la pole position. Paque s'est imposé avec une avance de 13 secondes sur le Néerlandais Sam Jongejan et le Suédois Robin Knutsson. L'équipier de Paque, Kobe Pauwels, termine cinquième du classement général et troisième meilleur rookie. Découvrant également le championnat, le Liégeois Maxime Bertho n'a pas vu l'arrivée sur la voiture engagée par l'écurie de Mol SpeedLover.

S'élançant à nouveau depuis la pole position pour la course 2 disputée samedi matin, Paque a connu moins de réussite. Il a été accroché lors du quatrième tour par le Néerlandais Dirk Schouten évoluant pour l'écurie limbourgeoise Q1-Trackracing et a été contraint à l'abandon. Schouten l'a emporté malgré une pénalité de cinq secondes pour avoir effectué un dépassement en dehors des limites de la piste. Kobe Pauwels termine sixième du classement général et s'impose chez les rookies. Dernier pilote classé, Maxime Bertho finit à la troisième place de la catégorie Pro-Am.