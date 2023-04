Bertrand Baguette septième de la première manche 2023 à Okayama

Cette première manche 2023, disputée sur une distance de 300 kilomètres, fut marquée par des conditions météorologiques très difficiles avec de nombreuses averses ayant émaillé les essais et la course. En qualifications, Baguette était éliminé en Q1, sa Nissan étant qualifiée en douzième position. La pole position est revenue au Japonais Tsugo Matsuda sur la Nissan Z n°23 du Team Nismo.

De fortes pluies, y compris des averses de grêle, allaient fortement hacher la course qui était interrompue à plusieurs reprises. Chargé de prendre le départ, Baguette parvenait à remonter plusieurs positions au cours de son relais. La direction de course choisissait d'arrêter pour de bon l'épreuve au 63ème des 82 tours prévus. Baguette et Hiramine étaient finalement classés au septième rang de cette première course de la saison, ce qui leur permet de marquer quatre points au championnat.