Brent Van doninck, seul Belge en MXGP, Jago Geerts, favori en MX2, débutent en Argentine

Dimanche, le Grand Prix de Patagonie-Argentine lance les championnats du monde de motocross 2023 sur le circuit de Villa la Angosture. Dans la catégorie reine, le favori le quadruple champion du monde MXGP et tenant du titre le Slovène Tim Gasjer (Honda) s'est fracturé le fémur de la jambe droite le mois dernier et est absent. En revanche, le Néerlandais Jeffrey Herlings (KTM), champion en 2018 et 2021, effectue son retour. Il a manqué l'année 2022 en raison d'une fracture au talon. Le Suisse Jeremy Seewer (Yamaha), les Français Romain Febvre (Kawasaki), Maxime Renaux (Yamaha), l'Espagnol Jorge Prado (Gasgas) et le Néerlandais Glenn Coldenhoff (Yamaha) seront les principaux candidats aux podiums au cours des dix-neuf Grands Prix de la saison. Le Grand Prix de Belgique sera le treizième et se disputera le 23 juillet à Lommel