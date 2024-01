Carlos Sainz en tête à mi-parcours de l'étape marathon et leader virtuel du général

Au km 398 (sur 550 km de spéciale), point de chronométrage avec le classement le plus complet avant la suspension de la course à 16h00, Sainz comptait 4:31 d'avance sur son équipier suédois Mattias Ekström. Le Français Sébastien Loeb et son copilote belge Fabian Lurquin (Hunter) pointaient en troisième position à 5:19. Grégoire de Mevius (Toyota) se classait dixième à 32:25.

Sainz est également en tête du classement général virtuel après l'abandon, en début de course, du Saoudien Yazeed Al-Rajhi, qui a fait plusieurs tonneaux avec sa Toyota Hilux.