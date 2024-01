Carlos Sainz remporte une quatrième victoire chez les voitures, devant Guillaume De Mevius

L'Espagnol Carlos Sainz (Audi) a remporté le Dakar pour la quatrième fois de sa carrière dans la catégorie des voitures, à l'issue de la 12e et dernière étape de la course vendredi. Guillaume De Mevius (Toyota) a terminé à la 2e place pour ses débuts avec le Français Xavier Pansera devant un autre Français, Sébastien Loeb, et son copilote Fabian Lurquin (Hunter), qui ont remporté la dernière étape pour assurer leur place sur le podium.

Après 2010, 2018 et 2020, Carlos Sainz conquiert sa quatrième couronne sur le Dakar, offrant à Audi sa première victoire dans le prestigieux rallye-raid. À 61 ans, il est le plus vieux lauréat de l'épreuve.

De Mevius était devenu le premier leader après avoir remporté la 1re étape du 46e Dakar. Il a cependant perdu celle-ci rapidement, au bénéfice de son coéquipier saoudien Yazeed Al Rajhi (Toyota Hilux). Celui-ci a vu Sainz lui chiper la tête après l'étape marathon de 48 heures, et l'Espagnol ne l'a plus lâchée malgré une lutte acharnée avec Loeb et Lurquin. Avec ses coéquipiers, le Français Stéphane Peterhansel et le Suédois Mattias Ekström, Carlos Sainz a triomphé sans remporter la moindre étape, alors qu'il en compte 42 à son palmarès en 17 participations.