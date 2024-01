Carlos Sainz reprend du temps à Loeb dans la 8e étape, succès partiel pour Ekström

L'Espanol Carlos Sainz (Audi) a fait la bonne opération du jour à l'arrivée de la 8e étape du Dakar en moto, disputée sur 458 km entre Al Duwadimi et Hail en Arabie saoudite lundi.

Son plus proche poursuivant, le Français Sébastien Loeb, assisté de Fabian Lurquin, a perdu du terrain (10e à 11 minutes du vainqueur du jour et à près de 6 minutes de Sainz) et pointe désormais à près de 25 minutes (24:47.) de l'Espagnol au classement général .

La victoire du jour est à mettre à l'actif du Suédois Mattias Ekström (Audi) qui signe sa 5e victoire partielle sur le Dakar et la deuxième de cette 46e édition après avoir été le plus rapide dans le prologue. Il devance les Français Stéphane Peterhansel (Audi) de 2:45 et Guerlain Chicherit (Toyota) de 3:10.