Carton plein pour Martin, Vanthoor, Weerts et Rossi à Misano

Les BMW M4 GT3 de l'équipe belge WRT ont remporté ce samedi les deux courses du GT World Challenge Europe Sprint à Misano, en Italie. Maxime Martin et Valentino Rossi ont remporté la Course 1 avant d'être imités par Dries Vanthoor et Charles Weerts en Course 2.

Du côté des autres pilotes belges est à noter la 10e place au général de Nicolas Baert (Aston Martin Vantage Comtoyou), la victoire en Gold Cup de Gilles Magnus (Audi R8 LMS Saintéloc) et les 2es place de Jef Machiels (Ferrari 296 AF Corse) en Silver Cup et d'Ugo de Wilde (Lamborghini Huracan Imperiale Racing) en Bronze Cup.

Les deux courses de la deuxième manche du GT World Challenge Europe Sprint avaient lieu ce samedi avec une Course 2 intégralement en nocturne. S'ils ne disputent pas la saison complète dans ce championnat sprint, le Bruxellois Maxime Martin et l'Italien Valentino Rossi ont réédité leur exploit de la saison 2023 en s'imposant sur les terres de l'ancien champion MotoGP. Ils ont devancé d'à peine 2/10es leurs compagnons d'écurie Charles Weerts et Dries Vanthoor dans un doublé WRT.

Dans la Course 2, les triples champions Charles Weerts et Dries Vanthoor ont remporté leur première course de la saison, offrant ainsi un 50e succès à l'équipe belge WRT dans le championnat GT World Challenge Europe. Vainqueurs plus tôt dans la journée, Martin et Rossi ont cette fois terminé à la 3e place.

Parmi les autres pilotes belges, Gilles Stadsbader (Audi R8 LMS Saintéloc) et Jef Machiels ont terminé 2e et 3e en Silver Cup et Ugo de Wilde a terminé 3e en Bronze Cup.