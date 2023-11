Cédric Cherain en tête du Spa Rally après la 1e journée

Cherain devance de 31.9 secondes Grégoire Munster (Ford Fiesta MKII) et de 1:40.40 Maxime Potty (Citroen C3 Rally2), son dernier rival pour le titre. Gino Bux (Skoda Fabia Rally2) est 4e à 1:44.00.

Au classement du championnat, Potty est en tête avec 146 points, 23 de plus que Cherain, alors qu'il reste 30 points à distribuer (25 pour le rallye et 5 pour la power stage). L'exploit est mathématiquement possible, bien que difficile. Une 6e place suffirait à Maxime Potty pour s'assurer le titre national, quel que soit le résultat de son concurrent.