Cédric Cherain grand favori du TAC Rally samedi à Tielt

Une dizaine de Rally2 et six RGT seront au départ de ce deuxième rendez-vous de la Division 2 de la saison 2024 du BRC. En effet, depuis cette saison, les pilotes qui concourent en Division 1 peuvent choisir une seule course de D2 sur l'ensemble de la saison qui leur rapportera des points au classement.

Cédric Cherain (Hyundai) sera le grand favori samedi à Tielt pour décrocher sa deuxième victoire de la saison après le rallye d'Haspengouw. Cherain avait fait l'impasse sur le rallye des Ardennes, première manche en Division 2, il y a trois semaines.