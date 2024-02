Cédric Cherain remporte le Rallye d'Haspengouw devant Maxime Potty

Gino Bux (Hyundai i20 N Rally2) est 4e à 13.2. Le Néerlandais Jos Verstappen (Skoda Fabia RS Rally2), à 16.7 et qui a remporté la powerstage, complète le top 5.

Cette saison, le BRC comprend dix rendez-vous, certains labellisés D1, d'autres D2, voire les deux. Sept épreuves figurent au calendrier de la D1. Les pilotes peuvent également engranger des points dans une des six épreuves labellisées D2, désignée au préalable. Ensuite, les 6 meilleurs résultats seront pris en compte pour le classement final.

Comme en WRC, la dernière spéciale 'powerstage' rapporte des points avec une différence entre les rallyes d'un jour (Haspengouw, Sezoensrally et East Belgian Rally) qui rapportent 3-2-1 point(s) et sur deux jours (Rallyes de Wallonie, d'Ypres, de Spa et le Circuit des Flandres) qui rapportent 5-4-3-2-1 point(s).