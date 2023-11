Cédric Cherain remporte le Spa Rally, Maxime Potty sacré champion de Belgique

Potty et Cherain étaient les deux derniers prétendants au titre avant l'épreuve spadoise, le premier comptant 23 points de plus que le second au championnat avant ce week-end. Il suffisait donc à Potty de finir dans les six premiers pour être sacré, quel que soit le résultat de Cherain.

Maxime Potty a terminé 4e du Spa Rally et a ainsi été sacré champion de Belgique de rallyes le jour de ses 24 ans. Le Hamoirien devient ainsi le plus jeune champion de Belgique des rallyes, un honneur qui revenait à Patrick Snijers en 1983.