Chantier annoncé pour réhabiliter le ring de Bruxelles à Braine-l'Alleud et Waterloo

Le chantier de réhabilitation et de sécurisation du ring de Bruxelles, de Braine-l'Alleud jusqu'à la Région flamande débutera le 26 juin et sera découpé en plusieurs phases, dont deux week-ends de fermeture totale de la circulation. Sous réserve des conditions météorologiques, il s'agira du vendredi 4 août à 22h00 jusqu'au lundi 7 août à 04h00 du matin, puis du vendredi 11 au lundi 14 août aux mêmes heures, ont détaillé mardi la Sofico et le SPW Mobilité. Seules les voies du ring en direction de Bruxelles sont concernées.

Un des objectifs, en plus de renouveler le revêtement qui était très dégradé, est de transformer la bande d'arrêt d'urgence entre les accès Mont-Saint-Jean et Waterloo (2km) en bande d'échange (d'accélération et de décélération) pour fluidifier le trafic et éviter les actuelles remontées de file aux heures de pointe. L'accès 25 "Butte du Lion" sera également réaménagé pour en adoucir la courbure.

Le premier week-end d'août, le ring sera complètement fermé entre les échangeurs "Genappe" et "Groenendael" et le deuxième week-end entre les échangeurs Lillois/Braine-l'Alleud et Waterloo (drève Richelle). Le nouveau revêtement sera alors posé et les ouvriers travailleront 24 heures sur 24. Ces deux week-ends de travail intensif et de fermeture de la circulation permettront, selon les responsables, de réaliser un chantier qui aurait pu prendre une vingtaine de jours.