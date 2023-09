Correction: Laengenfelder remporte la 1e manche MX2 du au GP d'Italie devant Geerts, Adamo

Simon Laengenfelder (Gasgas) a remporté la première manche dans la catégorie MX2 du Grand Prix d'Italie de motocross, 18e et avant-dernière épreuve du championnat du monde, dimanche en début d'après-midi à Maggiora. L'Allemand a réussi le holeshort et a réalisé ensuite un cavalier seul. Comme samedi dans la course de qualification, Laengenfelder a devancé de 6.611 secondes Jago Geerts (Yamaha), décrochant une 7e victoire en manches cette saison.