259 kilomètres et 10 difficultés majeures pour la 110e édition de La Doyenne

La 110e édition de Liège-Bastogne-Liège sera disputée le 21 avril sur la distance de 259 kilomètres. Le parcours de la classique wallonne a été revu et ne comprendra pas le passage devenu traditionnel par La Roche-en-Ardennes. Il conduira les coureurs vers la Baraque Fraiture pour aborder, après le rond-point de Bastogne (km 107,5), la côte de Saint-Roch, première des principales difficultés de la seconde partie de course, avant la célèbre trilogie Côte de Wanne-Côte de Stockeu-Côte de la Haute-Levée.

"Après la trilogie, il restera cinq difficultés avant l'arrivée au Quai des Ardennes à Liège, dont la Côte de La Redoute, toujours très stratégique dans la finale", a expliqué Jean-Michel Monin, responsable du parcours chez les organisateurs d'ASO. "Elle est suivie par la côte de Cornémont, certes non-répertoriée, mais dans laquelle Remco Evenepoel avant forgé son deuxième succès en 2023 en lâchant irrémédiablement le Britannique Tom Pidcock."

Le champion de Belgique sera un des grands favoris de la 110e édition de La Doyenne où il visera un troisième succès consécutif. Il sera opposé au Slovène Tadej Pogacar, vainqueur l'an dernier de l'Amstel Gold Race et de la Flèche wallonne, qui avait été contraint à l'abandon sur chute (fracture du poignet). Parmi les autres coureurs annoncés, on notera Tom Pidcock, les Français David Gaudu et Benoît Cosnefroy.