Aaron Dockx vainqueur et premier leader du Tour de Namur

Aaron Dockx (Alpecin-Deceuninck Dévlpt) a remporté au sprint, mercredi, la première étape du Tour de Namur (2.12) qui a été disputée entre Bièvre et Vresse-sur-Semois sur la distance de 134,3 kilomètres. Dockx (19 ans), qui a signé son premier succès chez les espoirs, a, du même coup, endossé le maillot jaune de leader du classement général ainsi que celui de meilleur jeune de la course namuroise.

Aaron Dockx, champion d'Europe de cyclocross chez les juniors en 2021 et qui a décroché la 3e place dans la 2e étape de l'Alpes-Isère Tour en mai 2023, a devancé mercredi le Néerlandais Pim Ronhaar (Baloise Trek Lions) et le Belge Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck Dvpt).

La première étape a été neutralisée après quelque trente kilomètres de course à cause d'un arbre tombé avec le vent sur le parcours dans la direction de Bohan. Le peloton a pu repartir après une vingtaine de minutes d'arrêt et l'intervention des pompiers locaux.