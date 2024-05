Abandon de Fabio Jakobsen

Jakobsen ne souffre d'aucune fracture, mais la douleur causée par sa chute s'est intensifiée durant la nuit et il a été décidé qu'il quitterait la course.

"C'est dommage de quitter la course comme ça", déclara Fabio Jakobsen dans un communiqué. "Je commençais à me sentir mieux, mes jambes s'amélioraient et j'avais hâte de me battre pour les résultats avec l'équipe. Je suis assez endolori après la chute, je vais donc me reposer et récupérer avant de me concentrer sur les prochains objectifs de l'équipe".