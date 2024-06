Adam Yates remporte le Tour de Suisse, Joao Almeida s'impose sur le contre-la-montre final

Le Britannique Adam Yates a remporté le classement général du Tour de Suisse (WorldTour), à l'issue de la 8e et dernière étape disputée dimanche. L'équipe UAE Team Emirates a dominé la journée ainsi que la course dans son ensemble, puisque le Portugais Joao Almeida a été le plus rapide du chrono de fermeture couru sur 15,7 kilomètres du siège de l'UCI à Villars-sur-Ollon.