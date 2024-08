Adam Yates vainqueur d'étape mais victime de la chaleur: "Je n'ai jamais autant souffert"

"Je n'ai jamais autant souffert que maintenant", a-t-il déclaré lors de sa réaction flash. "Il fait tellement chaud. Dès la dernière ascension, j'étais en train de me crisper. Je ne savais vraiment pas si j'allais pouvoir tenir. Ces dernières années, j'ai eu beaucoup de malchance dans les grands tours, donc je suis tellement heureux d'avoir enfin pu gagner une étape ici."

Lors de cette difficile étape de montagne, Yates a roulé en solitaire pendant 58 kilomètres. "Nous avons fait un excellent travail en équipe, avec Marc (Soler) et Jay (Vine) dans l'échappée. Ils m'ont parfaitement lancé. Ensuite, il ne restait plus que Gaudu et moi. J'ai vu qu'il souffrait de la chaleur. Moi aussi, mais je savais que je devais profiter du moment. Et à partir de là, ce n'était plus que souffrance sur souffrance jusqu'à l'arrivée."