AG2R-Citroën au Tour avec O'Connor en leader et deux Belges, Naesen et Dewulf

L'équipe AG2R-Citroën a publié lundi sa sélection pour le Tour de France, qui s'élancera samedi de Bilbao. On y trouve deux Belges, Oliver Naesen et Stan Dewulf, mais pas Greg Van Avermaet, qui n'aura donc pas l'occasion de disputer une dernière Grande Boucle avant de pendre son vélo au clou en fin de saison.

L'Australien Ben O'Connor, 4e du Tour en 2021, sera le leader de la formation française, qui a également retenu l'Autrichien Felix Gall, révélation du récent Tour de Suisse, et les Français Clément Berthet, Benoît Cosnefroy, Aurélien Paret-Peintre et Nans Peters.

"Nous prendrons le départ du Tour de France à Bilbao avec de belles ambitions pour notre leader Ben O'Connor. Sa troisième place sur le Critérium du Dauphiné confirme qu'il fait partie des meilleurs grimpeurs au monde", déclare Vincent Lavenu, le manager d'AG2R-Citroën, dans un communiqué. "Avec lui, nous souhaitons réaliser le meilleur classement général possible. Ben a déjà terminé quatrième du Tour de France en 2021 et nous savons qu'il est capable de jouer de nouveau les premiers rôles. Trois grimpeurs seront autour de lui pour l'épauler en montagne et nous savons que ses équipiers pourront le guider notamment dans les plaines. Évidemment, une victoire d'étape sera aussi l'un de nos objectifs."