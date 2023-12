Alec Segaert est l'Espoir de l'année

Il a remporté le référendum annuel avec 416 points devant le joueur de football Arthur Vermeeren, devenu Diable Rouge à 18 ans après avoir réalisé le doublé coupe-championnat avec son club de l'Antwerp (343) et le joueur de tennis Alexander Blockx, 18 ans, vainqueur de l'Open d'Australie junior et N.1 mondial de la catégorie (292).

Segaert s'était fait remarquer en 2022 en devenant vice-champion du monde espoirs (U23) de contre-la-montre, et dans la foulée en s'offrant le "petit" Tour de Lombardie (U23) et le Chrono des Nations (U23). Cette année, il a endossé le maillot de champion d'Europe espoirs (U23) de contre-la-montre après s'être emparé du maillot national (U23) et être monté à nouveau sur la 2e marche du podium mondial dans la même discipline.