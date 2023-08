Alec Segaert meilleur Belge chez les espoirs: "Nous aurions dû lutter pour le titre"

Alec Segaert s'est classé meilleur Belge de la course en ligne espoirs des championnats du monde de cyclisme en prenant la 7e place samedi à Glasgow. "Avec cette équipe, nous aurions dû lutter pour le titre", a confié Segaert après l'arrivée.

Segaert a terminé à une minute du Français Axel Laurance, vainqueur après avoir fait partie de l'échappée du jour. "Nous avons fait une grosse erreur. Nous étions trop loin. J'ai quand même essayé de suivre mais il était trop tard. C'était mouvementé à cause de la pluie mais nous ne devons pas trouver d'excuses. À l'avant, il n'y avait que des bons coureurs des grands pays et nous n'étions pas représentés. Tout le monde, sauf Thibau, avait reçu la consigne de prendre les échappées mais nous étions constamment à la traîne."

Sur le circuit local dans Glasgow, Segaert n'a pas ménagé ses efforts. "À un moment, j'ai tiré le peloton parce que Thibau me l'a demandé. J'ai roulé à fond dans Montrose Street. J'avais de bonnes jambes, meilleures que ce à quoi je m'attendais après le chrono de mercredi (où il a pris la 2e place, ndlr.). C'est dommage que je me sois arrêté après mon effort. Je n'était peut-être pas à la hauteur dans le final. J'ai peut-être gâché ma propre course."