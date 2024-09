Alec Segaert réalise le triplé sur le chrono espoirs messieurs, Robin Orins quatrième

Alec Segaert a remporté son troisième titre consécutif de champion d'Europe espoirs messieurs du contre-la-montre au terme des 31,3 km du parcours entre Heusden-Zolder et Hasselt mercredi.

Déjà vainqueur en 2022 et en 2023, Segaert a ajouté un troisième titre à son palmarès en signant un chrono de 35:06.32. Le coureur de Lotto Dstny a devancé le Suédois Jakob Söderqvist de 30.83 secondes et le Néerlandais Wessel Mouris de 34.56 secondes. Robin Orins, second Belge engagé, a échoué au pied du podium à la 4e place à 57.58 secondes de Segaert.

Il s'agit de la deuxième médaille de la Belgique dans cet Euro organisé à domicile après l'argent de Jasper Schoofs sur le chrono juniors garçons. Les contre-la-montre élites dames et messieurs sont encore au programme mercredi.