Alexander Kristoff domine le sprint et décroche la 90e victoire de sa carrière

Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) a remporté l'Antwerp Port Epic (1.1), course cycliste d'un jour disputée sur 178 kilomètres autour d'Anvers, dimanche. Le coureur norvégien s'est imposé au sprint devant le Français Émilien Jeannière (TotalEnergies) et l'Israélien Oded Kogut (Israel-Premier Tech). Arnaud De Lie (Lotto Dstny) a pris la 4e place, et Lander Loockx (TDT-Unibet) a fini 8e devant l'Érythréen Biniam Girmay (Intermarché-Wanty).