Alexander Kristoff remporte la 1re étape et s'empare du maillot rouge de leader

Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) a remporté l'étape inaugurale du Tour de Croatie (2.1) qui se tenait mardi entre Vodice et Sinj dans le sud du pays. Le Norvégien, qui s'empare du maillot rouge de leader, s'est imposé au bout de 162,5 km et d'un sprint massif devant le duo d'Italiens Alberto Bruttomesso (Bahrain-Victorious) et Giovanni Lonardi (Polti Kometa), respectivement deuxième et troisième.