Alexander Kristoff, vainqueur à Anvers: "j'espère que je garderai cette condition"

Après ce deuxième succès de la saison, le Norvégien, 36 ans, espère se montrer au Tour de France, mais entre-temps, il participera au Tour de Limbourg lundi.

"J'ai eu une bonne période avec ma victoire à Bruges au début du mois et maintenant à Anvers. C'est quand même une course spéciale. Le parcours est un mélange de routes asphaltées, de chemins pavés et des tronçons de gravier. Cela me permet désormais d'inscrire à mon palmarès une victoire dans une course sur gravel. J'ai eu beaucoup de mal dans les derniers secteurs. Heureusement, j'ai pu me rabattre sur mon coéquipier Markus Hoelgaard qui m'a ramené à l'avant", a reconnu Kristoff.