Alexey Lutsenko se trompe de route mais s'impose en solitaire au Pays basque

Un groupe de sept coureurs s'est isolé en tête avec Lutsenko, accompagné de ses équipiers kazakh et italien Yevgeniy Fedorov et Simone Velasco, les coureurs letton et français de Lidl-Trek Toms Skujins et Tony Gallopin, l'Italien Matteo Trentin (UAE Emirates) et l'Espagnol Eduard Prades (Caja Rural-Seguros RGA).

Lutsenko a ensuite faussé compagnie aux autres échappés et s'est fait une frayeur à 7 km de l'arrivée en se trompant de route. Le Kazakh a cependant résisté au retour des poursuivants pour s'imposer avec 24 secondes d'avance sur Gallopin et 33 sur Velasco. Trentin et Skujins ont complété le top 5 à respectivement 35 et 49 secondes.